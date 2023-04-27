«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России

Многие столичные издания, более близко знакомые с ситуацией, сообщают, что Блиновской было известно, что ее арестуют в ближайшее время. Более того, есть предположения, что изначально Елена планировала покинуть страну на самолете, но узнав о том, что там ее задержат, решила снять автомобиль с водителем и пересечь границу России и Белоруссии таким образом.