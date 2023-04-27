«Марафон следственных мероприятий»: задержали главную инфоцыганку России

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Блиновская — автор популярного в Интернете «Марафона желаний», о котором ею же и с ее участием сняли одноименный фильм, на него деньги выделил Фонд Кино.
Суть ее курсов, как и у других «инфоцыган», в том, что нужно начать верить в свой успех, запустить шарик, написать записочку, и все деньги мира через космические потоки прилетят к вам.
«Это развод на деньги. Никакой полезной информации там нет. Я, по глупости, покупала ее курс и была ужасно разочарована, думала, что там хотя бы мотивация будет на новые свершения, но на деле только странные обряды и культ личности Блиновской, которая, как она заявляет, связана во Всевышним», — рассказывает тюменка, прошедшая курс «Марафон желаний».
Блиновская играла на базовом механизме человека — искать способ попроще и не перенапрягаться. Вдобавок фотографии из дорогостоящих путешествий, съемки фильма и прочие атрибуты богатой жизни заставили людей верить в мифические способы исполнения желаний блогерши.
Но на деле ее мечты исполнялись средствами подписчиков и налоговыми махинациями.
В СКР сегодня сообщили, что Блиновская в 2019–2021 годы использовала схему «дробления» бизнеса, в результате чего уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в 918 миллионов рублей.
А потому на нее заведены уголовные дела: по части 2 статьи 198 УК РФ — уклонение от выплаты налогов в крупном размере и по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ — отмывание денег. По совокупности преступлений Блиновской может грозить заключение в исправительной колонии на 10 лет.
«Блиновская, будучи индивидуальным предпринимателем, платила налоги по упрощенной системе налогообложения. Предельный порог — доход не более 150 миллионов рублей в год. Однако, по версии следствия, блогер получала в разы больше, в том числе благодаря марафонам и тренингам, а также курсам обучения», — объяснили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Блогер, чтобы не платить налоги, «раздробила» бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы сторонние лица, личности которых еще не установлены. Известно, что лимит на прибыль в 150 миллионов в год Елена делила на небольшие части и переводила их на счета 21 компании.
«С 2019 по 2021 годы Блиновская совместно с соучастниками обеспечила поступление доходов от предпринимательской деятельности „по упрощенке“ на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных 18 организаций и трех индивидуальных предпринимателей. Таким способом она занизила доходы и налоговую базу для исчисления налогов, в налоговых декларациях указала заведомо ложные сведения», — рассказали в прокуратуре.
43 млн рублей, полученных таким путем, женщина потратила на машину для мужа, оборудование для фирмы супруга и его сестры, выступление известного артиста и праздничные мероприятия.
«Стоит вспомнить ее нашумевшее интервью Ксении Собчак, где она сочла, что вопросы о ее доходах, это „копание в ее грязных трусах“, сразу было понятно, что Блиновской есть, что скрывать. Даже Собчак напрямую спрашивала, откуда у Елены такие деньги, так как очевидно, что курсы такой прибыли не дадут. Но инфоцыганка просто молчала и лишь заявила, что с налогами у нее все хорошо. Но вот мы и видим, как все на самом деле. Я рада, что она понесет ответственность за свой обман, так как, я считаю, она обманула и нанесла значительный ущерб многим жителям страны», — уверена тюменка, знакомая с курсом Елена Блиновской.
По документам, за Блиновской числится только участок в Симферополе площадью 50 га и квартира в Москве стоимостью 60 миллионов рублей.
Многие столичные издания, более близко знакомые с ситуацией, сообщают, что Блиновской было известно, что ее арестуют в ближайшее время. Более того, есть предположения, что изначально Елена планировала покинуть страну на самолете, но узнав о том, что там ее задержат, решила снять автомобиль с водителем и пересечь границу России и Белоруссии таким образом.
«Сейчас следствие будет просить для Блиновской домашний арест в качестве меры пресечения, блогер уже дает признательные показания», — пишет Mash со ссылкой на собственный источник.
На форуме безопасного интернета Елена Мизулина сообщала, что Блиновская была предупреждена о проблемах с налогами.
«Мы предупреждали, говорили, что 30 апреля последний срок подачи налоговых деклараций. Вот органы и начали работать. Но сколько еще есть таких блогеров?», — сказала Мизулина.
Скандальный блогер пока не выступала с официальными заявлениями по поводу задержания. А потому ее подписчики и хейтеры устраивают в социальных сетях блогера «марафон стебаний», где подшучивают над ситуацией, спрашивая, когда им ждать «марафон по финансовой грамотности» или «чек-лист по уходу от налогов».
Однако есть и те, кто поддерживает блогера и переживает за нее. Судя по всему, таких подавляющее меньшинство.