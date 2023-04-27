Краснодарский край входит в тройку лидеров по плотности аптечных пунктов в РФ

Однако при этом Краснодарский край не вошел даже в десятку регионов с большой долей заказов лекарств онлайн, набрав по этому показателю всего 6,3 процента. Вдвое чаще, например, приобретают медикаменты через интернет жители Ивановской области и Башкортостана (по 13 процентов). Но эксперты уверены, что в плане онлайн-заказов медпрепаратов по сети у краснодарцев все еще впереди. Ведь дистанционно люди, как правило, приобретают в разы больше лекарств, чем при личном визите в аптечный пункт, поскольку так гораздо проще отыскать нужный препарат и определиться с выбором.