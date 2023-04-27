Краснодарский край входит в тройку лидеров по плотности аптечных пунктов в РФ

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
По данным проведенного исследования, в Краснодарском крае в прошлом году насчитывалось 64 аптеки на 100 000 жителей, тогда как в российской столице и городе на Неве их всего по 34, пишет пишет retail.ru.
Однако при этом Краснодарский край не вошел даже в десятку регионов с большой долей заказов лекарств онлайн, набрав по этому показателю всего 6,3 процента. Вдвое чаще, например, приобретают медикаменты через интернет жители Ивановской области и Башкортостана (по 13 процентов). Но эксперты уверены, что в плане онлайн-заказов медпрепаратов по сети у краснодарцев все еще впереди. Ведь дистанционно люди, как правило, приобретают в разы больше лекарств, чем при личном визите в аптечный пункт, поскольку так гораздо проще отыскать нужный препарат и определиться с выбором.
Отмечается, что участники топ-10 рынка онлайн-фармы реализовали в 2022 году медпрепаратов и сопутствующих товаров в общей сложности на сумму 152,9 млрд рублей, что составляет 72 процента от аптечного ecommerce в РФ. При этом нередко аптечные сети объединяются с сервисами по заказу и доставке лекарств, так как это удобнее, а также делает организацию более конкурентоспособной. К примеру, сеть “Магнит Аптека” в апреле подключила 760 своих пунктов в 52 субъектах РФ, включая 55 аптек на территории Краснодарского края, к маркетплейсу “Здравсити”. Ежемесячно жители региона оформляют на “Здравсити” порядка 20 тысяч заказов со средним чеком 1,6 тыс. рублей.
По словам руководителя маркетплейса Даурена Абеуова, Краснодарский край является одним из ключевых регионов развития сервиса “Здравсити”. Причем заказанные онлайн лекарства можно получить не только самовывозом из ближайшей аптеки, но и курьерской доставкой на дом. Такое партнерство, как пояснил Абеуов, может стать выгодным и традиционным аптекам, так как они таким образом смогут продавать с помощью маркетплейса больше лекарств и увеличить выручку.