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Когда можно будет искупаться в Тюменской области

27 апреля 2023, 06:34
Фото: 1MI
Где можно будет искупаться в Тюменской области

В Тюмени началась подготовка к купальному сезону, названа дата и разрешенные места

Купальный сезон в регионе стартует 20 мая. В городе есть 39 водных объектов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, Тура и несколько ее притоков, об этом сообщается в информации администрации города.
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Тюмень

Сейчас специалисты еще проводят работы по подготовке территорий, которые традиционно становятся местами для купания. Сейчас Роспотребнадзору необходимо взять пробы песка и воды, чтобы убедиться, что в водоеме и на его территории нет опасных веществ и вредоносных организмов.

Но уже с 28 апреля на пляжах города будут дежурить патрули и спасатели для самых ранних и отважных купальщиков. Патрулирование разрешенных и запрещенных зон для купания будет проводиться в течение всего купального сезона. 

Ранее «Наш город» сообщал о том, что трагедия произошла в Нижнетавдинском районе. На реке Тавда утонул местный рыбак.

#Алиса Вернер#Купание#Водоемы#Купальный сезон#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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