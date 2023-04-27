Когда можно будет искупаться в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Сейчас специалисты еще проводят работы по подготовке территорий, которые традиционно становятся местами для купания. Сейчас Роспотребнадзору необходимо взять пробы песка и воды, чтобы убедиться, что в водоеме и на его территории нет опасных веществ и вредоносных организмов.
Но уже с 28 апреля на пляжах города будут дежурить патрули и спасатели для самых ранних и отважных купальщиков. Патрулирование разрешенных и запрещенных зон для купания будет проводиться в течение всего купального сезона.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что трагедия произошла в Нижнетавдинском районе. На реке Тавда утонул местный рыбак.