Когда можно будет искупаться в Тюменской области

Сейчас специалисты еще проводят работы по подготовке территорий, которые традиционно становятся местами для купания. Сейчас Роспотребнадзору необходимо взять пробы песка и воды, чтобы убедиться, что в водоеме и на его территории нет опасных веществ и вредоносных организмов.