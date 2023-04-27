Глава «Справедливой России» Сергей Миронов отзывает заявление на нейросеть Kandinsky

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Соответствующий пост политик разместил на своей странице в телеграм-канале.
Как сообщает gorod55.ru, поводом для обращения к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову послужила деятельность Сбера на предмет соответствия российскому законодательству создаваемого нейросетью Kandinsky 2.1 контента.
В свою очередь нейросеть Сбербанка GigaChat, отвечая на обращение Сергея Миронова о проверке законности контента, убедила парламентария, что его опасения беспочвенны и разработчики являются патриотами России и делают все для ее благополучия.
Позднее политик признался, что получил много сообщений и от своих сторонников, и от оппонентов по поводу контента нейросети Kandinsky, пишет ТАСС. Он добавил: «Хорошо, что Сбербанк создает наш, российский продукт».
В сообщении Миронов уточнил, что видит уважение Сбербанком мнений других людей, а также то, что компания готова прислушиваться к критическим замечаниям: «Мы договорились, что моя позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей нашей страны будет услышана разработчиком, будет проведен внутренний содержательный аудит нейросети».
Однако политик добавил, что вход для работы с ресурсом не должен быть свободным, а именно должна присутствовать процедура регистрации, чтобы ограничить доступ несовершеннолетних к ней.
4 апреля текущего года Сбер анонсировал выпуск новой версии своей нейросети Kandinsky 2.1. С этого дня и до 11 апреля было сгенерировано более 10 млн изображений, а количество уникальных пользователей составило 2 млн. Новая версия Kandinsky 2.1 отличается улучшенной генерацией изображений в высоком разрешении: лица, сложные объекты. Примечательно, что она содержит 3,3 млрд параметров вместо 2 млрд.