Глава «Справедливой России» Сергей Миронов отзывает заявление на нейросеть Kandinsky

В сообщении Миронов уточнил, что видит уважение Сбербанком мнений других людей, а также то, что компания готова прислушиваться к критическим замечаниям: «Мы договорились, что моя позиция по этике и развитию моделей в контексте ценностей нашей страны будет услышана разработчиком, будет проведен внутренний содержательный аудит нейросети».