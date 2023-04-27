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В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда

27 апреля 2023, 03:57
Фото: Антон Засимов / 1MI

В Тюмени отменили праздничный фейерверк на День Победы и День Труда

Вместо фейерверка 1 и 9 мая прогремят салюты из стрелкового оружия.

Выстрелы произведут курсанты ТВВИКУ во время мероприятий, об этом глава города Руслан Кухарук сообщил в своем телеграм-канале.

На последнем заседании Кухарук поднял вопрос о праздновании 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. В ходе обсуждения учитывалось мнения председателя городского Совета ветеранов Германа Смирнова.

«Тюменскими ветеранами проделана большая работа по сбору материалов о героях войны, трудовом подвиге тюменцев, Герман Борисович рассказал, как они будут интегрированы в концепцию оформления города», — сообщает глава городской администрации.

Но ветераны с сожалением отнеслись к тому, что в этом году акция «Бессмертный полк» не пройдет в классическом формате.

Руководители департаментов и управ доложили Кухаруку о программе действий на первую декаду мая. Одним из главных критериев подготовки и основным правилом организаторов празднования стала безопасность.

В связи с этим в администрации приняли решение — отменить ежегодный фейерверк на набережной. Но в качестве альтернативы — 1 и 9 мая будут организованы салюты из стрелкового оружия.

Почему отменили шествие «Бессмертного полка» в Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что традиционный формат проведения празднования Дня Победы претерпел изменения, торжественного прохождения военнослужащих не будет.

#Алиса Вернер#Салют#Фейерверки#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Праздник#Праздники#1 мая#9 мая#День Победы#Руслан Кухарук#Тюменская область#Тюмень
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