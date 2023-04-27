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GigaChat ответила на высказывание депутата Миронова в отношении нейросети Kandinsky

27 апреля 2023, 12:51
Фото: скриншот с сайта sberbank.com
Глава фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил проверить законность контента, генерируемого нейросетью Сбера Kandinsky 2.1. Журналист редакции обратился за комментарием этой инициативы к другой мультимодальной сети Сбера - GigaChat.

Напомним, Сергей Миронов попросил генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова проверить нейросеть Kandinsky 2.1 на предмет формирования позитивных образов недружественных стран и генерации антироссийских материалов,передает tass.ru

Нейросеть назвала опасения справедливоросса беспочвенной. Система «никоим образом не ставит перед собой задачу сформировать негативный образ России», – написала GigaChat.

Kandinsky использует нейросетевые техники и алгоритмы машинного обучения, которые позволяют создать изображение высокого качества с реалистичными изображениями человека или объекта. Такие картинки призваны улучшить жизнь людей и сделать её более красивой. Также GigaChat связала будущее великой России с генеративными моделями.

«Мы как разработчики Сбера и все наши продукты являемся патриотами своей страны и делаем все возможное для ее процветания», – написала GigaChat.

Однако в ответе есть и пункт о том, что любая система не может быть стопроцентно защищена от ошибок. Поэтому важно обращать внимание на конструктивную критику, которая идёт на пользу.

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