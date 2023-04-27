Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Комплексный план одобрили в рамках федпроекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Он предусматривает совместное внедрение проектов, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, установку системы автоконтроля выбросов, расширение системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Стерлитамаке, пишет ИА REGNUM.
По словам гендиректора АО «БСК» Эдуарда Давыдова, в целом снижение загрязняющих веществ к 2030 году должно составить более 5700 тонн.
«Инициативы компании, направленные на снижение выбросов в атмосферу, представляют собой непрерывно реализуемые проекты по модернизации производства. В стратегию развития БСК на ближайшие несколько лет входят масштабные работы по установке оборудования, созданного по экологическим стандартам», — рассказал Эдуард Давыдов. Он также отметил, что компания обязуется до 2030 года уменьшить объем выбросов в атмосферу на 14,5%. Обеспечить соответствие установленным показателям на предприятии запланировали путем реализации нескольких проектов, решающих, в частности, задачи развития технологического суверенитета отрасли, подчеркнул гендиректор АО «БСК».
В числе ведущих проектов БСК называют техническое перевооружение стадии дегазации ПВХ на производстве «Каустик». Сообщается, что для исполнения этого проекта выделят около 200 миллионов рублей. Использование разработки специалистов компании позволит заметно снизить объем выбросов винилхлорида в атмосферу.
На производстве «Сода» для минимизации выбросов оксида углерода в атмосферу проводят мероприятия по модернизации газоочистного оборудования и опытно-промышленные испытания по внедрению тестовой плазменно-каталитической установки очистки газов. Эта уникальная практика раньше не была задействована ни на одном другом предприятии.
Всего соглашение предусматривает запуск восьми проектов.
Отметим, что благодаря постоянной реализации инвестиционных проектов, направленных на уменьшение нагрузки на окружающую среду, мы ежегодно наблюдаем снижение объема выбросов в атмосферу. Так, по итогам 2022 года этот показатель составил всего 39,7% от разрешенной нормы. И это при том, что за последние 10 лет производство таких основных продуктов, как ПВХ и пищевая сода, выросло более чем на 60%.