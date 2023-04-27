Отметим, что благодаря постоянной реализации инвестиционных проектов, направленных на уменьшение нагрузки на окружающую среду, мы ежегодно наблюдаем снижение объема выбросов в атмосферу. Так, по итогам 2022 года этот показатель составил всего 39,7% от разрешенной нормы. И это при том, что за последние 10 лет производство таких основных продуктов, как ПВХ и пищевая сода, выросло более чем на 60%.