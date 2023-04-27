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Десятки тысяч зрителей приняли участие в работе марафона «Знание.Первые»

27 апреля 2023, 16:13
Фото: Скрин сайта https://znanierussia.ru

Тысячи участников отметились в работе марафона «Знание.Первые»

Более 22 тысяч человек приняли участие в работе федерального Просветительского марафона «Знание.Первые». За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов.

Спикеры марафона поделились с молодыми людьми практической информацией (перспективные сферы деятельности, личные качества, использование цифровых технологий).

На марафоне выступил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Я хочу всю команду Общества «Знание», ну а в некотором смысле нас всех, поздравить с двухлетней годовщиной», - сообщил Сергей Кириенко.

Прямая трансляция марафона шла в виртуальном пространстве «КоМета» – это собственная разработка Сбера. Сферу культуры и искусства представляли Юрий Башмет, Алексей Учитель, Дмитрий Харатьян, рэпер Птаха и другие.

 

#Александр Мязин#Общество#Работа#Дороги#Массовые мероприятия
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