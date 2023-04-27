Десятки тысяч зрителей приняли участие в работе марафона «Знание.Первые»

Тысячи участников отметились в работе марафона «Знание.Первые»

Более 22 тысяч человек приняли участие в работе федерального Просветительского марафона «Знание.Первые». За три дня на пяти площадках в Москве, Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске поделились опытом почти 200 выдающихся лекторов.