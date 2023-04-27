Десятки тысяч зрителей приняли участие в работе марафона «Знание.Первые»

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Спикеры марафона поделились с молодыми людьми практической информацией (перспективные сферы деятельности, личные качества, использование цифровых технологий).
На марафоне выступил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
«Я хочу всю команду Общества «Знание», ну а в некотором смысле нас всех, поздравить с двухлетней годовщиной», - сообщил Сергей Кириенко.
Прямая трансляция марафона шла в виртуальном пространстве «КоМета» – это собственная разработка Сбера. Сферу культуры и искусства представляли Юрий Башмет, Алексей Учитель, Дмитрий Харатьян, рэпер Птаха и другие.