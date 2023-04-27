Деревянный дом полностью выгорел в Тюмени на улице Полевой. Фото

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На место инцидента прибыли 4 пожарных расчёта и автомобиль УМВД по Тюменской области. О пострадавших не сообщается.
Стоит отметить, что летом 2022 года примерно в этом же районе (около ЖК «Олимпия» на улице Полевой) сгорела хозяйственная постройка. Тогда никто не пострадал.
На данный момент в городе наблюдается тёплая погода, вчера недалеко от Тюмени спасатели МЧС тушили ландшафтный пожар. Завтра ожидается сильный ветер и похолодание. При этом влажность воздуха будет ниже 45%, выпадет до 1 мм осадков. На этой неделе погода в городе будет относительно тёплой и сухой.