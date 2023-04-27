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Published Сегодня, 12:29

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Деревянный дом полностью выгорел в Тюмени на улице Полевой. Фото

27 апреля 2023, 12:29
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени на улице Полевой сгорел деревянный дом. Фото

В областной столице на улице Полевая, 117, полностью сгорел деревянный дом. По данным подписчиков «Нашего города», в нём никто не жил уже очень долгое время.

На место инцидента прибыли 4 пожарных расчёта и автомобиль УМВД по Тюменской области. О пострадавших не сообщается.

Стоит отметить, что летом 2022 года примерно в этом же районе (около ЖК «Олимпия» на улице Полевой) сгорела хозяйственная постройка. Тогда никто не пострадал.

На данный момент в городе наблюдается тёплая погода, вчера недалеко от Тюмени спасатели МЧС тушили ландшафтный пожар. Завтра ожидается сильный ветер и похолодание. При этом влажность воздуха будет ниже 45%, выпадет до 1 мм осадков. На этой неделе погода в городе будет относительно тёплой и сухой. 

Тюменцы спасали свои машины от пожара около ЖК «Олимпия»
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Пожар
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