Деревянный дом полностью выгорел в Тюмени на улице Полевой. Фото

На данный момент в городе наблюдается тёплая погода, вчера недалеко от Тюмени спасатели МЧС тушили ландшафтный пожар. Завтра ожидается сильный ветер и похолодание. При этом влажность воздуха будет ниже 45%, выпадет до 1 мм осадков. На этой неделе погода в городе будет относительно тёплой и сухой.