Бойца ЧВК из Тюмени похоронили в родной деревне. Фото

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Мужчина 1986 года рождения, работал и учился в Тюмени.
«Простились с бойцом частной военной компании Иваном Анатольевичем Марковым, погибшим 30 марта 2023 г. в г.Артёмовске в ходе выполнения боевой задачи», - сообщается в тг-канале администрации района.
Пришедшие на его похороны выразили соболезнования родным и близким Ивана Маркова.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице похоронили участника СВО Намика Намазова.