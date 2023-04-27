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Бойца ЧВК из Тюмени похоронили в родной деревне. Фото

27 апреля 2023, 10:47
Фото: тг-канале администрации Нижнетавдинского района

В Тюменской области простились с бойцом ЧВК. Он погиб около Бахмута

27 апреля в деревне Большая Заморозовка (Тюменская область) похоронили бойца ЧВК. По данным тг-канал администрации Нижнетавдинского района, он погиб в районе Бахмута.

Мужчина 1986 года рождения, работал и учился в Тюмени.

«Простились с бойцом частной военной компании Иваном Анатольевичем Марковым, погибшим 30 марта 2023 г. в г.Артёмовске в ходе выполнения боевой задачи», - сообщается в тг-канале администрации района.

Пришедшие на его похороны выразили соболезнования родным и близким Ивана Маркова.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице похоронили участника СВО Намика Намазова.

Погибшего 6 месяцев назад на СВО похоронили в Тюмени
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#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Военные#Похороны#Александр Мязин
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