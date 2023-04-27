Автопарк тюменской областной больницы №3 пополнился новым транспортом

Машины оснащены всем необходимым мобильным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь на месте вызова или в машине на пути в медицинское учреждение.



Среди наиболее высокотехнологичного оборудования каждый автомобиль имеет аппарат ЭКГ с возможностью передачи результата исследований по беспроводной сети, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, дозатор лекарств, аспиратор и монитор для контроля жизненно важных функций организма. Это медицинское оборудование может работать от сети или встроенного аккумулятора.