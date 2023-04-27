Автопарк тюменской областной больницы №3 пополнился новым транспортом

Posted 27 апреля 11:12
Published 27 апреля 11:12
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
С появлением дополнительного транспорта автопарк станции скорой медицинской помощи ОБ №3 обновился полностью. Автомобили уже используются в круглосуточном дежурстве и готовы к работе.
Машины оснащены всем необходимым мобильным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь на месте вызова или в машине на пути в медицинское учреждение.
Среди наиболее высокотехнологичного оборудования каждый автомобиль имеет аппарат ЭКГ с возможностью передачи результата исследований по беспроводной сети, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, дозатор лекарств, аспиратор и монитор для контроля жизненно важных функций организма. Это медицинское оборудование может работать от сети или встроенного аккумулятора.