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Posted 27 апреля 11:12

Published 27 апреля 11:12

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

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Автопарк тюменской областной больницы №3 пополнился новым транспортом

27 апреля 2023, 11:12
Фото: 1MI
Тюменская областная больница №3 получила девять новых машин скорой медицинской помощи. Автопарк пополнился отечественными автомобилями «ГАЗ», сообщает пресс-служба регионального депздрава.

С появлением дополнительного транспорта автопарк станции скорой медицинской помощи ОБ №3 обновился полностью. Автомобили уже используются в круглосуточном дежурстве и готовы к работе.

Машины оснащены всем необходимым мобильным медицинским оборудованием, которое позволяет оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь на месте вызова или в машине на пути в медицинское учреждение.

Среди наиболее высокотехнологичного оборудования каждый автомобиль имеет аппарат ЭКГ с возможностью передачи результата исследований по беспроводной сети, дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции лёгких, дозатор лекарств, аспиратор и монитор для контроля жизненно важных функций организма. Это медицинское оборудование может работать от сети или встроенного аккумулятора.

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