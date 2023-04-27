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Posted 27 апреля 13:24

Published 27 апреля 13:24

Modified Сегодня, 01:51

Updated Сегодня, 01:51

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Александр Моор: тюменские парламентарии вносят весомый вклад в развитие региона

27 апреля 2023, 13:24
Фото: 1MI
С Днём российского парламентаризма тюменских депутатов поздравил глава региона Александр Моор, отметив, что народные избранники всех уровней активно участвуют во всех сферах жизни.

«Парламентарии вносят весомый вклад в формирование правового фундамента, совершенствование законодательства с учетом вызовов времени, создание юридической составляющей для успешной реализации всех текущих и стратегических задач, повышения инвестиционной привлекательности и улучшения условий для бизнеса, развития промышленного и аграрного потенциала Тюменской области. Депутатский корпус всегда основательно подходит к рассмотрению и утверждению главного финансового документа - бюджета, который имеет высокую социальную ориентированность. В области выстроена и система межпарламентского взаимодействия региона и автономных округов», - говорится в поздравлении.

Александр Моор подчеркнул, что благодаря конструктивному сотрудничеству исполнительной и законодательной власти удается внедрять все жизненно важные инициативы, оперативно вносить коррективы в правовую базу и реагировать на актуальные проблемы земляков, принимая необходимые управленческие решения. Губернатор пожелал всем депутатам и избирателям здоровья, счастья, плодотворной деятельности на благо Тюменской области и России.

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