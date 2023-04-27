Александр Моор: тюменские парламентарии вносят весомый вклад в развитие региона

«Парламентарии вносят весомый вклад в формирование правового фундамента, совершенствование законодательства с учетом вызовов времени, создание юридической составляющей для успешной реализации всех текущих и стратегических задач, повышения инвестиционной привлекательности и улучшения условий для бизнеса, развития промышленного и аграрного потенциала Тюменской области. Депутатский корпус всегда основательно подходит к рассмотрению и утверждению главного финансового документа - бюджета, который имеет высокую социальную ориентированность. В области выстроена и система межпарламентского взаимодействия региона и автономных округов», - говорится в поздравлении.