Александр Моор: тюменские парламентарии вносят весомый вклад в развитие региона

Posted 27 апреля 13:24
Published 27 апреля 13:24
Modified Сегодня, 01:51
Updated Сегодня, 01:51
«Парламентарии вносят весомый вклад в формирование правового фундамента, совершенствование законодательства с учетом вызовов времени, создание юридической составляющей для успешной реализации всех текущих и стратегических задач, повышения инвестиционной привлекательности и улучшения условий для бизнеса, развития промышленного и аграрного потенциала Тюменской области. Депутатский корпус всегда основательно подходит к рассмотрению и утверждению главного финансового документа - бюджета, который имеет высокую социальную ориентированность. В области выстроена и система межпарламентского взаимодействия региона и автономных округов», - говорится в поздравлении.
Александр Моор подчеркнул, что благодаря конструктивному сотрудничеству исполнительной и законодательной власти удается внедрять все жизненно важные инициативы, оперативно вносить коррективы в правовую базу и реагировать на актуальные проблемы земляков, принимая необходимые управленческие решения. Губернатор пожелал всем депутатам и избирателям здоровья, счастья, плодотворной деятельности на благо Тюменской области и России.