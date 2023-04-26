Заслуженного учителя из Тюмени, подозреваемого в педофилии, отправили в психбольницу

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
В лечебном учреждении он будет находиться до 2 мая 2023. Такое решение принял Омутинский районный суд.
63-летнего Алексея Л. обвиняют по части 4 статьи 134 уголовного кодекса. Педагог, обладатель звания «Заслуженный учитель РФ», был задержан 17 июня 2022 года после обращения в полицию родителей одного из пострадавших детей. По данным раследоввания, Алексей Л. повез детей на конкурс в Тюмень, а после привел в свою квартиру и начал к ним приставать.
На тайном заседании Алексею Л. избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В октябре 2022 года его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.