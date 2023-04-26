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Заслуженного учителя из Тюмени, подозреваемого в педофилии, отправили в психбольницу

26 апреля 2023, 07:44
Фото: 1MI

Тюменского учителя, подозреваемого в педофилии, отправили в психбольницу

Учителя географии Омутинской школы, обвиняемого в педофилии, отправили на принудительное лечение в Областную клиническую психиатрическую больницу.
Сюжет
Тюмень

В лечебном учреждении он будет находиться до 2 мая 2023. Такое решение принял Омутинский районный суд.

63-летнего Алексея Л. обвиняют по части 4 статьи 134 уголовного кодекса. Педагог, обладатель звания «Заслуженный учитель РФ», был задержан 17 июня 2022 года после обращения в полицию родителей одного из пострадавших детей. По данным раследоввания, Алексей Л. повез детей на конкурс в Тюмень, а после привел в свою квартиру и начал к ним приставать.

На тайном заседании Алексею Л. избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В октябре 2022 года его направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

 

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Педофилия#Тюмень#Суд#Лечение#Психические заболевания#Психиатрия#Жалоба#Дети#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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