nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:28

Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Изображение материала

Замначальника ТВВИКУ осудили за езду без прав и пьяное вождение

26 апреля 2023, 15:28
Фото: 1MI

Замначальника ТВВИКУ получил крупный штраф за пьяную езду

По данным Екатеринбургского гарнизонного военного суда, Замначальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаила Багрова осудили за езду без прав. Более того, он отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Известно, что административное дело № 5-67/2023 было рассмотрено 6 апреля. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Михаила Багрова судили по ст.12.26 ч.2 КоАП РФ.

Ещё 24 марта «Наш город» сообщал, что тезку замначальника ТВВИКУ Багрова поймали на пьяном вождении. Стоит омтетить, что в Тюменской области ежегодно больше 8 тысяч водителей задерживают за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования.

Тезку замначальника ТВВИКУ Багрова поймали на пьяном вождении
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД
Подпишитесь
Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Фото, видео
Сегодня, 12:45
Трагедия в районе Маяка: поезд сбил двух человек насмерть
Сегодня, 00:56
Учитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым
Сегодня, 07:49
Осужденный за взятки экс-начальник тюменской ИК № 1 вернулся с СВО
Сегодня, 03:42
Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области
Сегодня, 04:50
Пермь празднует юбилей. Куда сходить и что посмотреть в столице Прикамья?
Сегодня, 12:39