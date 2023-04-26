Замначальника ТВВИКУ осудили за езду без прав и пьяное вождение

Ещё 24 марта «Наш город» сообщал, что тезку замначальника ТВВИКУ Багрова поймали на пьяном вождении. Стоит омтетить, что в Тюменской области ежегодно больше 8 тысяч водителей задерживают за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования.