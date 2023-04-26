Замначальника ТВВИКУ осудили за езду без прав и пьяное вождение

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Известно, что административное дело № 5-67/2023 было рассмотрено 6 апреля. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Михаила Багрова судили по ст.12.26 ч.2 КоАП РФ.
Ещё 24 марта «Наш город» сообщал, что тезку замначальника ТВВИКУ Багрова поймали на пьяном вождении. Стоит омтетить, что в Тюменской области ежегодно больше 8 тысяч водителей задерживают за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования.