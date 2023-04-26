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Видео с танцем сотрудницы тюменской прокуратуры быстро распространяется в соцсетях

26 апреля 2023, 14:14
Фото: 1MI

Из-за танца карьера сотрудницы тюменской прокуратуры теперь под угрозой

По данным издания URA.RU, карьера сотрудницы Тобольской межрайонной прокуратуры под угрозой из-за откровенного видео. Сейчас запись распространяется в соцсетях.

На неё пожаловалась председатель партии Социальной защиты Лариса Шакурова. Она написала заявление прокурору Тюменской области.

«Такое поведение позорит честь мундира. Вокруг бегают дети: какой пример им подается?» — поделилась с агентством председатель партии Социальной защиты Лариса Шакурова.

Ранее «Наш город» сообщал, что полицейские обратились в суд с иском на компанию ООО «Студия 83». В Тюмени она работает как салон красоты, но оказывает услуги эротического массажа.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Танцы#Видеоролик
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