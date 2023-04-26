Видео с танцем сотрудницы тюменской прокуратуры быстро распространяется в соцсетях

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
На неё пожаловалась председатель партии Социальной защиты Лариса Шакурова. Она написала заявление прокурору Тюменской области.
«Такое поведение позорит честь мундира. Вокруг бегают дети: какой пример им подается?» — поделилась с агентством председатель партии Социальной защиты Лариса Шакурова.
Ранее «Наш город» сообщал, что полицейские обратились в суд с иском на компанию ООО «Студия 83». В Тюмени она работает как салон красоты, но оказывает услуги эротического массажа.