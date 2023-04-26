Ветеринар рассказал почему собака перестаёт выполнять команды хозяина

В беседе с журналистом NEWS.ru Галкин заявил, что собаки могут не только игнорировать команды, но даже кусать хозяев и убегать от них. Причинами такого поведения могут быть вседозволенность для питомца, излишняя строгость, плохая дрессировка или недостаточная социализация. Помимо этого собака может перестать слушаться из-за болезни.