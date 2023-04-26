Ветеринар рассказал почему собака перестаёт выполнять команды хозяина

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
В беседе с журналистом NEWS.ru Галкин заявил, что собаки могут не только игнорировать команды, но даже кусать хозяев и убегать от них. Причинами такого поведения могут быть вседозволенность для питомца, излишняя строгость, плохая дрессировка или недостаточная социализация. Помимо этого собака может перестать слушаться из-за болезни.
Галкин напомнил, что усвоенные питомцем команды могут быстро забыться, если их периодически не повторять.
Ранее глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собаку нельзя выбирать следуя только моде. Важно чтобы будущий хозяин сопоставлял свои возможности и тот же уровень активности собаки.