В Тюменской области случился пожар на частной ферме

Коровник загорелся на частной ферме в Ишимском районе

Частная ферма загорелась в Ишимском районе сегодня, 26 апреля 2023 года. Сообщение о пожаре неподалеку от деревни Малоудалово поступило утром, в 10.26, сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.