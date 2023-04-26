В Тюменской области случился пожар на частной ферме

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:31
Возгорание произошло в коровнике, откуда до прибытия спасателей работники фермы вывели 25 голов крупнорогатого скота.
Приехавшие огнеборцы оперативно локализовали, а затем ликвидировали огонь, охвативший площадь около 380 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не получил травмы. Причины возгорания выясняются.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам сообщили об ухудшении качества воздуха из-за пожаров в Свердловской области.