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Published Сегодня, 08:16

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В Тюменской области случился пожар на частной ферме

26 апреля 2023, 08:16
Фото: 1MI

Коровник загорелся на частной ферме в Ишимском районе

Частная ферма загорелась в Ишимском районе сегодня, 26 апреля 2023 года. Сообщение о пожаре неподалеку от деревни Малоудалово поступило утром, в 10.26, сообщили в пресс-службе МЧС по Тюменской области.

Возгорание произошло в коровнике, откуда до прибытия спасателей работники фермы вывели 25 голов крупнорогатого скота.

Приехавшие огнеборцы оперативно локализовали, а затем ликвидировали огонь, охвативший площадь около 380 квадратных метров. К счастью, в результате пожара никто не погиб и не получил травмы. Причины возгорания выясняются.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцам сообщили об ухудшении качества воздуха из-за пожаров в Свердловской области.

Видео: 1MI
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#Елена Чебоксарова#Пожар#Видео
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