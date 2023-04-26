В Тюмени зарплаты бюджетников достигли среднего регионального уровня

В майских указах Путина были прописаны целевые показатели зарплат для двенадцати отдельных категорий бюджетников. Согласно документу, зарплаты учителей, сотрудников учреждений культуры, соцработников, медперсонала должна быть не ниже уровня средней зарплаты по региону. Для врачей, преподавателей вузов и научных кадров установлена планка в два раза выше.