В Тюмени зарплаты бюджетников достигли среднего регионального уровня

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:25
По данным Росстата, в число регионов России, выполнивших подписанные президентом в 2012 указы, вошли всего 12 регионов. В их числе — Тюменская и Челябинская области, Югра, Чувашская и Чеченская Республики, Ростовская, Ленинградская, Волгоградская, Рязанская, Брянская, Тамбовская области, Алтайский край.
ХМАО и Чечня не раскрыли данные по заработной плате работников интернатов, поэтому показатель считается выполненным условно. Другие субъекты не достигли нужного результата хотя бы в одной категории, пишут Ведомости.
В майских указах Путина были прописаны целевые показатели зарплат для двенадцати отдельных категорий бюджетников. Согласно документу, зарплаты учителей, сотрудников учреждений культуры, соцработников, медперсонала должна быть не ниже уровня средней зарплаты по региону. Для врачей, преподавателей вузов и научных кадров установлена планка в два раза выше.
Ранее «Наш Город» писал, что Тюменский военкомат поднял зарплату контрактникам до 205 тысяч рублей. В настоящее время на службу по контракту в регионе требуются сто человек.