В Тюмень приехали 25 беженцев из Донбасса

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На железнодорожном вокзале беженцев из Донбасса встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития, волонтеры. Они сопроводили их до пункта временного размещения, расположенного в Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля в Тюмень из Херсонской области прибыла многодетная семья с 5 детьми. Их поселили в пункте временного размещения в областной столице.