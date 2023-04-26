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В Тюмень приехали 25 беженцев из Донбасса

26 апреля 2023, 05:56
Фото: МЧС

В Тюмень прибыли 25 переселенцев из Херсонской области

Очередная группа беженцев прибыла сегодня ночью из Херсонской области в Тюмень. В числе переселенцев — 21 взрослый и 4 ребенка.
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Тюмень

На железнодорожном вокзале беженцев из Донбасса встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области, представители регионального департамента социального развития, волонтеры. Они сопроводили их до пункта временного размещения, расположенного в Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля в Тюмень из Херсонской области прибыла многодетная семья с 5 детьми. Их поселили в пункте временного размещения в областной столице.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Переселенцы#Беженцы с Украины#МЧС#Тюмень#Тюменская область
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