В центре Тюмени крупные пробки на Ленина и Челюскинцев из-за аварии

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
С начала этой недели вечерние пробки в Тюмени не поднимались выше семи баллов.
В центре города произошло ДТП, в результате скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч. На перекрёстке улиц Ямской и Полевая тоже зафиксирована небольшая авария, она вызвала затруднения в движении.
На круге Мельникайте – Федюнинского идёт ремонт трассы, здесь пробки растянулись почти на километр.
Затруднено движение на Московском тракте, Щербакова (при выезде из города).
Вчера большие пробки возникли в центре Тюмени из-за перекрытия улиц Республики и Челюскинцев. Мероприятие шло почти 1,5 часа, движение на улице Ленина практически встало.