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Published Сегодня, 13:23

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В центре Тюмени крупные пробки на Ленина и Челюскинцев из-за аварии

26 апреля 2023, 13:23
Фото: 1MI

В Тюмень вернулись 8-балльные пробки

В областной столице 26 апреля к 18:04 заторы достигли 8 баллов. По данным сервиса 2ГИС, серьёзные пробки отмечаются в Тюмени на Ленина и Челюскинцев.

С начала этой недели вечерние пробки в Тюмени не поднимались выше семи баллов.

В центре города произошло ДТП, в результате скорость транспортных средств снизилась до 3-5 км/ч. На перекрёстке улиц Ямской и Полевая тоже зафиксирована небольшая авария, она вызвала затруднения в движении.

На круге Мельникайте – Федюнинского идёт ремонт трассы, здесь пробки растянулись почти на километр.

Затруднено движение на Московском тракте, Щербакова (при выезде из города).

Вчера большие пробки возникли в центре Тюмени из-за перекрытия улиц Республики и Челюскинцев. Мероприятие шло почти 1,5 часа, движение на улице Ленина практически встало. 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги
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