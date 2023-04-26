В Роспотребнадзоре рассказали о проникновении и опасности нового штамма коронавируса

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Тюменцев предупредили о симптомах штамма «Арктур». Он может быть более заразным, но протекать в лёгкой форме. Так, врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал изданию «РБК Тюмень», что в странах, где давно выявили «Арктур», количество госпитализированных пациентов не увеличилось. Напомним, ранее штамм был обнаружен в Индии.
Также в Роспотребнадзоре отметили, что о заразившихся новым подвидом коронавируса в Тюменской области пока сведений нет. У нас преобладающим остаётся штамм «Омикрон».
Ранее «Наш город» писал, что во всех тюменских больницах, в том числе и в частных медучреждениях, закончилась вакцина от коронавируса.