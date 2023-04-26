В Ишимском районе объявили карантин: тюменцев призывают быть осторожнее

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Ограничения действуют не только в Ишимском районе, но и в 3 км от него.
В ведомстве тюменцев предупредили, чтобы они не кормили диких животных, явившихся в населённый пункт. В случае укусов от них нужно быстро промыть рану мылом и обратиться к врачу.
Бешенство представляет собой острую инфекционную болезнь, которая сопровождается агрессией, слюнотечением и параличом. Может передаваться через слюну и трупы погибших от неё животных.
Ранее «Наш город» писал, что в Ишимском районе загорелся коровник на частной ферме.