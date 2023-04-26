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В Ишимском районе объявили карантин: тюменцев призывают быть осторожнее

26 апреля 2023, 08:57
Фото: 1MI

Карантин по бешенству животных ввели в тюменской деревне

Карантин по бешенству животных ввели в деревне Большой остров из-за обнаруженного вируса бешенства у крупнорогатого скота в ходе лабораторных исследований. Об этом сообщили в региональном управлении ветеринарии.

Ограничения действуют не только в Ишимском районе, но и в 3 км от него.

В ведомстве тюменцев предупредили, чтобы они не кормили диких животных, явившихся в населённый пункт. В случае укусов от них нужно быстро промыть рану мылом и обратиться к врачу.

Бешенство представляет собой острую инфекционную болезнь, которая сопровождается агрессией, слюнотечением и параличом. Может передаваться через слюну и трупы погибших от неё животных.

Ранее «Наш город» писал, что в Ишимском районе загорелся коровник на частной ферме.

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#Елена Чебоксарова#Карантин#Ишимский район#Коровы#Общество#Новости тюмени#Бешенство
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