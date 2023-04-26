Тюменцы обеспокоены работой VIP-борделя, который располагается недалеко от монастыря

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По словам местных жителей, заведение работает в одном из коттеджей.
«Монастырь то тут при каких делах? Кому надо в то заведение и без этого дорогу найдут», - отметила Любовь Беловерская в паблике ВК.
В соцсетях некоторые тюменцы в шутку интересуются ценами на услуги.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь. Полиния Тюмени обратилась в суд с иском на ООО «Студия 83».