Тюменцы обеспокоены работой VIP-борделя, который располагается недалеко от монастыря

Тюменцы сообщают о VIP-борделе рядом с монастырем в Абалаке

Жители областной столицы обеспокоены тем, что рядом с монастырем в Абалаке появился VIP-бордель. Подписчики паблика «ЧС Тюмень» полагают, что подобным заведениям здесь не место.