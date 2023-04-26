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Тюменцы обеспокоены работой VIP-борделя, который располагается недалеко от монастыря

26 апреля 2023, 10:48
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают о VIP-борделе рядом с монастырем в Абалаке

Жители областной столицы обеспокоены тем, что рядом с монастырем в Абалаке появился VIP-бордель. Подписчики паблика «ЧС Тюмень» полагают, что подобным заведениям здесь не место.

По словам местных жителей, заведение работает в одном из коттеджей.

«Монастырь то тут при каких делах? Кому надо в то заведение и без этого дорогу найдут», - отметила Любовь Беловерская в паблике ВК.

В соцсетях некоторые тюменцы в шутку интересуются ценами на услуги.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменской парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь. Полиния Тюмени обратилась в суд с иском на ООО «Студия 83». 

В парикмахерской с услугами интимного массажа незаконно продавали алкоголь
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Жалобы#Деньги
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