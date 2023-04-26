Тюменца осудили на 12 лет за надругательства над детьми

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
По данным расследования, с марта 2021 года по декабрь 2022 года мужчина совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима. А также обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 1,2 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что Тобольскую психиатрическую больницу обязали выплатить 250 тысяч рублей компенсации пациенту, которого ранее избил санитар.