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Тюменца осудили на 12 лет за надругательства над детьми

26 апреля 2023, 05:42
Фото: 1MI

Жителя Тюменской области осудили на 12 лет за домогательства к малолетним

38-летнего жителя Тюменской области отправили на 12 лет в тюрьму за надругательство над двумя несовершеннолетними.
Сюжет
Тюмень

По данным расследования, с марта 2021 года по декабрь 2022 года мужчина совершил иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, сообщили «Нашему Городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима. А также обязал выплатить компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 1,2 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что Тобольскую психиатрическую больницу обязали выплатить 250 тысяч рублей компенсации пациенту, которого ранее избил санитар.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Исправительная колония#Тюмень#Суд#Тюменская область#Дети
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