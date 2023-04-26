Тюменец складирует медицинские отходы в частном доме

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Местный житель пояснил, что он уже долго терпит выходки своего соседа, поэтому вынужден рассказать о нем в социальных сетях.
«Стоит ужасная вонь. Огромная просьба помочь нам справиться с данной ситуацией и придать это огласке», — попросил анонимный автор поста.
В комментариях подписчики предложили обратиться напрямую в Роспотребнадзор или вызвать полицию.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали водителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.