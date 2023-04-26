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Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

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Тюменец складирует медицинские отходы в частном доме

26 апреля 2023, 17:03
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы подозревают соседа в незаконном хранении запрещенных веществ

Подписчик паблика «ЧП Тюмень» сообщил, что владелец дома в частном секторе по улице Коммуны (Калининский округ) хранит медотходы в своем арочнике.
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Местный житель пояснил, что он уже долго терпит выходки своего соседа, поэтому вынужден рассказать о нем в социальных сетях.

«Стоит ужасная вонь. Огромная просьба помочь нам справиться с данной ситуацией и придать это огласке», — попросил анонимный автор поста.

В комментариях подписчики предложили обратиться напрямую в Роспотребнадзор или вызвать полицию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени задержали водителя, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков.

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#Елена Чебоксарова#Нарушение#Частный дом#Жалоба#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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