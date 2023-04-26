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Тюмень накрывает смог от пожаров Свердловской области. Ощущается запах гари

26 апреля 2023, 14:01
Фото: 1MI

В Тюмени ощущается запах гори от пожаров в Свердловской области

Жители Тюмени ощущают запах гари. В соцсетях горожане сообщают о дымке в центре города и в Заречье. Экологи ожидали его ещё утром.
«Юго-западный ветер принёс в Тюмень последствия пожаров из Свердловской и Курганской областей», - сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».

Дымка ощущается и в селе Луговое, Кулаково по Ирбитскому тракту.

Сегодня зафиксирован ландшафтный пожар в районе населённого пункта Борки (у федеральной трассы). «Наш город» сообщал, что на место инцидента прибыли 3 машины МЧС, угрозы жилым домам нет. Спасатели контролируют ситуацию в районе возгорания сухой травы. 

Недалеко от Тюмени у федеральной трассы тушат ландшафтный пожар. Фото
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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Неприятный запах
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