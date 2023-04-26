Тюмень накрывает смог от пожаров Свердловской области. Ощущается запах гари

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
«Юго-западный ветер принёс в Тюмень последствия пожаров из Свердловской и Курганской областей», - сообщает подписчик паблика «ЧП Тюмень ЧС».
Дымка ощущается и в селе Луговое, Кулаково по Ирбитскому тракту.
Сегодня зафиксирован ландшафтный пожар в районе населённого пункта Борки (у федеральной трассы). «Наш город» сообщал, что на место инцидента прибыли 3 машины МЧС, угрозы жилым домам нет. Спасатели контролируют ситуацию в районе возгорания сухой травы.