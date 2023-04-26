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Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области

26 апреля 2023, 04:50
Фото: IQAir

Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области. Концентрация ПДК уже превышена

Тюменскую область сегодня накроет смог от пожаров в Свердловской области. Об ухудшении качества воздуха жителей региона предупредили специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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Тюмень
«В соответствии с прогнозом метеорологических условий, на 26.04.2023 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается повышенный», — указано в информационном сообщении.

Запах дыма в регион принесет юго-западный ветер из Свердловской области. В настоящее время в Тюмени, по данным сервиса IQAir, в качество воздуха находится в норме, но концентрация вредных веществ в 1,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения.

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее в регионе действует один лесной пожар. В соседней Свердловской области локализован крупный пожар площадью 9 тысяч квадратных метров в поселке Сосьва — здесь сгорели 150 домов, погиб 1 человек. Были спасены 1200 строений.

Еще один пожар в Свердловской области произошел в поселке Таежный. Он также локализован (на 2,7 тыс «квадратах»), пожарные спасли 79 домов.

 

 

#Валентина Бурнашева#Свердловская область#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Воздух#Возгорание#Тюмень#Тюменская область
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