Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
«В соответствии с прогнозом метеорологических условий, на 26.04.2023 уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом ожидается повышенный», — указано в информационном сообщении.
Запах дыма в регион принесет юго-западный ветер из Свердловской области. В настоящее время в Тюмени, по данным сервиса IQAir, в качество воздуха находится в норме, но концентрация вредных веществ в 1,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, в настоящее в регионе действует один лесной пожар. В соседней Свердловской области локализован крупный пожар площадью 9 тысяч квадратных метров в поселке Сосьва — здесь сгорели 150 домов, погиб 1 человек. Были спасены 1200 строений.
Еще один пожар в Свердловской области произошел в поселке Таежный. Он также локализован (на 2,7 тыс «квадратах»), пожарные спасли 79 домов.