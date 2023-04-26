Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области

Запах дыма в регион принесет юго-западный ветер из Свердловской области. В настоящее время в Тюмени, по данным сервиса IQAir, в качество воздуха находится в норме, но концентрация вредных веществ в 1,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения.