Суд освободил от наказания тюменского учителя, на Маяке погибли два человека

Сегодня в МЧС сообщили, что возгорание было зафиксировано на балконе пятого этажа. Далее загорелась крыша жилого здания. Жители дома выбежали на улицу и захватили с собой документы и ценные вещи. Девять машин МЧС прибыли на место ЧП.