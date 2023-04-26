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Суд освободил от наказания тюменского учителя, на Маяке погибли два человека

26 апреля 2023, 18:56
Фото: 1MI

На Маяке погибли два человека, суд освободил от наказания тюменского учителя

Прошло судебное заседание по делу Алексея Л., заслуженного учителя РФ, который работал в Омутинской СОШ. Мужчину освободили от наказания и признали невменяемым.

Суд освободил от наказания подозреваемого в домогательствах тюменского учителя географии.

Алексея Л. признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.

Отбывать наказание он будет не тюрьме, суд оставил его в больнице. Заявление на мужчину написала мама ученика СОШ. Адвокат Александр Акимов сообщал о проблемах со здоровьем у его подзащитного.

«На фоне всех вот этих стрессовых ситуаций, таких как обвинения и сам уголовный процесс, у него пошатнулось здоровье. Из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей», — пояснил адвокат Алексея Л.

Трагедия в районе Маяка: поезд сбил двух человек насмерть.

Двое тюменцев оказались под колёсами поезда по улице Интернациональной в районе Маяка. Один из подписчиков тюменского паблика в ВК в комментариях под постом сообщил, что погибла супружеская пара. Комментарии от представителей следственного комитета РФ по Тюменской области ожидаются.

Пожар на крыше пятиэтажки на улице Воровского в Тюмени.

Сегодня в МЧС сообщили, что возгорание было зафиксировано на балконе пятого этажа. Далее загорелась крыша жилого здания. Жители дома выбежали на улицу и захватили с собой документы и ценные вещи. Девять машин МЧС прибыли на место ЧП.

На улицу Воровского прибыл замглавы администрации Тюмени Петр Вагин и прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он лично контролирует ситуацию с пожаром в многоквартирном доме. Сейчас нужно решить вопрос с размещением погорельцев. Из здания эвакуировали 38 человек, 8 тюменцев спасли. Площадь возгорания составила 960 квадратных метров. Людей эвакуировали в течение пяти минут, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. 

Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Фото, видео
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Происшествия
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Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Фото, видео
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