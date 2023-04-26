Суд освободил от наказания тюменского учителя, на Маяке погибли два человека

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Суд освободил от наказания подозреваемого в домогательствах тюменского учителя географии.
Алексея Л. признали виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ — действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего.
Отбывать наказание он будет не тюрьме, суд оставил его в больнице. Заявление на мужчину написала мама ученика СОШ. Адвокат Александр Акимов сообщал о проблемах со здоровьем у его подзащитного.
«На фоне всех вот этих стрессовых ситуаций, таких как обвинения и сам уголовный процесс, у него пошатнулось здоровье. Из-за состояния здоровья Алексея Л. и суицидальных мыслей», — пояснил адвокат Алексея Л.
Трагедия в районе Маяка: поезд сбил двух человек насмерть.
Двое тюменцев оказались под колёсами поезда по улице Интернациональной в районе Маяка. Один из подписчиков тюменского паблика в ВК в комментариях под постом сообщил, что погибла супружеская пара. Комментарии от представителей следственного комитета РФ по Тюменской области ожидаются.
Пожар на крыше пятиэтажки на улице Воровского в Тюмени.
Сегодня в МЧС сообщили, что возгорание было зафиксировано на балконе пятого этажа. Далее загорелась крыша жилого здания. Жители дома выбежали на улицу и захватили с собой документы и ценные вещи. Девять машин МЧС прибыли на место ЧП.
На улицу Воровского прибыл замглавы администрации Тюмени Петр Вагин и прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он лично контролирует ситуацию с пожаром в многоквартирном доме. Сейчас нужно решить вопрос с размещением погорельцев. Из здания эвакуировали 38 человек, 8 тюменцев спасли. Площадь возгорания составила 960 квадратных метров. Людей эвакуировали в течение пяти минут, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.