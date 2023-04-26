Стали известны самые безопасные микрорайоны и дворы в Тюмени

На втором месте ТОС «Заречный-2» города Тюмени. Микрорайон набрал 341 балл. Далее следуют МЖК и Плеханова. Самым безопасным двором в областной столице назвали улицу Малышева, д. 22 в п. Тарманы города Тюмени.