Стали известны самые безопасные микрорайоны и дворы в Тюмени

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
На втором месте ТОС «Заречный-2» города Тюмени. Микрорайон набрал 341 балл. Далее следуют МЖК и Плеханова. Самым безопасным двором в областной столице назвали улицу Малышева, д. 22 в п. Тарманы города Тюмени.
Заседание комиссии состоялось 3 апреля в областной столице. Безопасные районы Тюменской области получили 920 тысяч рублей.
В начале марта «Наш город» сообщал, что тюменская администрация ищет спасателей за 8 миллионов рублей.