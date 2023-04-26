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Стали известны самые безопасные микрорайоны и дворы в Тюмени

26 апреля 2023, 11:52

Появился перечень самых безопасных микрорайонов и дворов в Тюмени

Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии «самый безопасный микрорайон» в городе Тюмени - НО ТОС «Строителей». Информация появилась на сайте администрации Тюмени.

На втором месте ТОС «Заречный-2» города Тюмени. Микрорайон набрал 341 балл. Далее следуют МЖК и Плеханова. Самым безопасным двором в областной столице назвали улицу Малышева, д. 22 в п. Тарманы города Тюмени.

Заседание комиссии состоялось 3 апреля в областной столице. Безопасные районы Тюменской области получили 920 тысяч рублей.

В начале марта «Наш город» сообщал, что тюменская администрация ищет спасателей за 8 миллионов рублей.

Тюменская администрация ищет спасателей за 7,7 миллиона рублей
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность#Безопасность на дорогах#Жалобы
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