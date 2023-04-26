Современный взгляд на русские сказки в новой анимации "Яга и книга заклинаний""

Фильм рассказывает историю рыжеволосой Яги, которая живет в избушке на курьих ножках со своим изобретательным котом и двумя домовыми духами. Однако она не может использовать магию в полной мере, потому что ее книга заклинаний была украдена, когда она была молодой ведьмой. Внезапно Яге предоставляется возможность восстановить свои магические силы и спасти королевство от злой ведьмы Белладонны. Но для этого она должна изменить свое отношение к людям, которым она перестала доверять после того, как их предал ее лучший друг, - пишут Известия.