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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Современный взгляд на русские сказки в новой анимации "Яга и книга заклинаний""

26 апреля 2023, 10:08
Новый анимационный фильм под названием "Яга и книга заклинаний" переосмыслил знакомых персонажей русских сказок, по-новому взглянув на главную героиню Бабу Ягу.

Фильм рассказывает историю рыжеволосой Яги, которая живет в избушке на курьих ножках со своим изобретательным котом и двумя домовыми духами. Однако она не может использовать магию в полной мере, потому что ее книга заклинаний была украдена, когда она была молодой ведьмой. Внезапно Яге предоставляется возможность восстановить свои магические силы и спасти королевство от злой ведьмы Белладонны. Но для этого она должна изменить свое отношение к людям, которым она перестала доверять после того, как их предал ее лучший друг, - пишут Известия.

К обновленной Бабе Яге присоединяются другие модернизированные персонажи из классических русских народных сказок, в том числе Леший, Водяной, принцесса с голубыми глазами и волшебная коза Бурка. Создатели фильма надеются познакомить новое поколение с любимыми персонажами, а также предложить свежий взгляд на старых фаворитов.

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