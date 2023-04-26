nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Изображение материала

Скончался 17-летний тюменец, он был призером соревнований по дзюдо. Фото

26 апреля 2023, 12:50
Фото: Скрин ВК Типичный Тобольск

Тюменский призер соревнований по дзюдо скончался в возрасте 17 лет. Фото

В Тобольске после продолжительной болезни скончался 17-летний юноша. Подписчики паблика «Типичный Тобольск» принесли родственникам свои соболезнования.

Прощание с ним пройдёт 28 апреля в ритуальном зале.

«После продолжительной и мужественной борьбы с болезнью, ушел в мир иной, наш друг, брат, сын Коскин Максим Юрьевич. Он всегда был отзывчивым и позитивным парнем, являлся многократным призером соревнований по дзюдо», - сообщили родственники Максима в паблике «Типичный Тобольск».

Ранее «Наш город» сообщал, что стали известны подробности ЧП на железнодорожном переходе в районе Маяка.

Известны подробности ЧП на железнодорожном переходе в районе Маяка
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Смерть#Болезнь
Подпишитесь
Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Фото, видео
Сегодня, 12:45
Трагедия в районе Маяка: поезд сбил двух человек насмерть
Сегодня, 00:56
Учитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым
Сегодня, 07:49
Осужденный за взятки экс-начальник тюменской ИК № 1 вернулся с СВО
Сегодня, 03:42
Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области
Сегодня, 04:50
Пермь празднует юбилей. Куда сходить и что посмотреть в столице Прикамья?
Сегодня, 12:39