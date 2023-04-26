Скончался 17-летний тюменец, он был призером соревнований по дзюдо. Фото

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
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Прощание с ним пройдёт 28 апреля в ритуальном зале.
«После продолжительной и мужественной борьбы с болезнью, ушел в мир иной, наш друг, брат, сын Коскин Максим Юрьевич. Он всегда был отзывчивым и позитивным парнем, являлся многократным призером соревнований по дзюдо», - сообщили родственники Максима в паблике «Типичный Тобольск».
Ранее «Наш город» сообщал, что стали известны подробности ЧП на железнодорожном переходе в районе Маяка.