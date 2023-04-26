СК и прокуратура Тюменской области выясняют причины ЧП на Маяке

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
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По данным ведомства, на 2136 километре пикет 8 в городе Тюмень в результате наезда пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой — Москва погибли девушка 1992 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП. Ведомством организована прокурорская проверка.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в майские праздники запустят дополнительные поезда до Москвы, Перми и Оренбурга. Они будут курсировать между городами до 11 мая.