nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Изображение материала

СК и прокуратура Тюменской области выясняют причины ЧП на Маяке

26 апреля 2023, 04:29
Фото: Центральное МСУТ СКР

СК и прокуратура Тюменской области выясняют причины трагедии на Маяке

Тюменская транспортная прокуратура работает на месте трагедии, произошедшей вечером на железнодорожном переходе в районе улицы Интернациональная.
Сюжет
Тюмень

По данным ведомства, на 2136 километре пикет 8 в городе Тюмень в результате наезда пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой — Москва погибли девушка 1992 года рождения и мужчина, личность которого устанавливается.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего ЧП. Ведомством организована прокурорская проверка.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ч. 3 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в майские праздники запустят дополнительные поезда до Москвы, Перми и Оренбурга. Они будут курсировать между городами до 11 мая.

#Валентина Бурнашева#Прокуратура#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поезд#Следственный комитет#Транспортная прокуратура#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области
Сегодня, 04:50
Трагедия в районе Маяка: поезд сбил двух человек насмерть
Сегодня, 00:56
Двое тюменцев попали в лонг-лист рейтинг Forbes 30 до 30 как известные и богатые люди
Вчера, 10:40
Осужденный за взятки экс-начальник тюменской ИК № 1 вернулся с СВО
Сегодня, 03:42
Около Тюмени снова возник ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Фото
Вчера, 12:24
Тюменский военный комиссариат разместил десятки вакансий для разведчиков и командиров
Вчера, 13:18