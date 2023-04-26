«Росводоканал Тюмень» рекомендует абонентам не откладывать поверку счетчиков

Поверка производится при помощи эталонного оборудования без снятия прибора учета и занимает не более 15 минут. Вода проливается через точный измерительный аппарат, который сравнивает данные расхода воды с показаниями счетчика. Если все точно, значит прибор прошел поверку. Если выявлены несоответствия, то «Росводоканал Тюмень» оплату за услугу поверки не взимает, а специалист предприятия предложит заменить вышедший из строя водосчетчик на новый.