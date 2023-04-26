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«Росводоканал Тюмень» рекомендует абонентам не откладывать поверку счетчиков

26 апреля 2023, 06:07
Фото: Росводоканал Тюмень

«Росводоканал Тюмень» рекомендует абонентам не откладывать поверку счетчиков

В ближайшие два месяца у 5200 приборов учета абонентов «Росводоканал Тюмень» закончится срок поверки. Напомним, что счётчики, предназначенные для измерения расхода воды, проходят её каждые 4-6 лет в зависимости от модели прибора.
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Тюмень

Если поверка проведена после окончания срока, то согласно постановлению Правительства РФ №354, требуется оформить акт допуска узла учета к эксплуатации.

«Если поверку заказать на нашем предприятии, то специалист после ее проведения (при условии, что прибор учета годен к дальнейшей эксплуатации), сразу составит акт допуска. Если поверка выполнена другой аккредитованной организацией, то необходимо пригласить нашего специалиста. Услуга ввода в эксплуатацию прибора учета (опломбировка) бесплатная», — пояснила коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.

Поверка производится при помощи эталонного оборудования без снятия прибора учета и занимает не более 15 минут. Вода проливается через точный измерительный аппарат, который сравнивает данные расхода воды с показаниями счетчика. Если все точно, значит прибор прошел поверку. Если выявлены несоответствия, то «Росводоканал Тюмень» оплату за услугу поверки не взимает, а специалист предприятия предложит заменить вышедший из строя водосчетчик на новый.

Заказать услугу поверки приборов учета воды можно на сайте «Росводоканал Тюмень», в мобильном приложении «РВК. Услуги» или по телефону: 540-940.

Справка о компании

Предприятия группы компаний «Росводоканал» обеспечивают чистой водой 7 млн жителей в Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Омске, Оренбурге, Орске, Южно-Сахалинске, Тюмени и Тюменском районе; ежегодно подают в сеть 700 млн кубометров воды и принимают на очистку 545 млн кубометров стоков. Компания эксплуатирует 20,3 тысяч км водопроводных и канализационных сетей. На долю Росводоканала приходится 26% рынка водоснабжения и водоотведения (ВиВ), обслуживаемого частными операторами. Общая численность сотрудников более 12 тысяч человек.

Росводоканал — один из лидеров отрасли по объему привлеченных средств на развитие систем ВиВ. C 2007 года предприятия группы реализует инвестиционные программы по модернизации коммунальной инфраструктуры на общую сумму 209,097 млрд рублей. Росводоканал следует международным принципам ESG. С 2010 по 2022 гг. на природоохранную деятельность направлено более 4,958 млрд руб. С 2020 года Росводоканал является стратегическим партнером ВЭБ.РФ по реализации проектов в коммунальной отрасли России.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Росводоканал#Счетчики#Тюмень#Тюменская область
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