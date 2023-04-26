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Резкое похолодание и дожди ожидаются в Тюмени

26 апреля 2023, 11:25
Фото: 1MI

В Тюмени синоптики ждут дожди и похолодание

Северный ветер понизит температуру воздуха 28 апреля в Тюмени, температура воздуха снизится до +14 градусов. По данным Гисметео, в этот день ожидается дождь и до 1 мм осадков.

В четверг, 27 апреля, ветер усилится до 14 метров в секунду, влажность около 38%. Синоптики ожидают днём до + 22 градусов тепла.

К концу недели осадков не ожидается, восточный ветер принесёт в город холодную погоду. Днём температура воздуха снизится до + 10, будет пасмурно.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ожидаются дожди в четверг и воскресенье. Сейчас в городе установилась тёплая погода, днём до + 23.

На этой неделе в Тюмени ожидаются дожди и гроза
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Погода
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