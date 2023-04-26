Резкое похолодание и дожди ожидаются в Тюмени

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
В четверг, 27 апреля, ветер усилится до 14 метров в секунду, влажность около 38%. Синоптики ожидают днём до + 22 градусов тепла.
К концу недели осадков не ожидается, восточный ветер принесёт в город холодную погоду. Днём температура воздуха снизится до + 10, будет пасмурно.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени ожидаются дожди в четверг и воскресенье. Сейчас в городе установилась тёплая погода, днём до + 23.