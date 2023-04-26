Поликлинику для 22 тысяч человек в Тюменской области подключили к электричеству

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
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Благодаря медучреждению более 22 тысяч человек из 11 населенных пунктов могут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.
Компания выдала поликлинике мощность 282 кВт. Для этого энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 800 кВА и построили две кабельные линии. Подземную энергоинфраструктуру специалисты проложили методом горизонтального направленного бурения. Параметры качества и объема передаваемой медучреждению электроэнергии контролируют 3 интеллектуальных прибора учета с функцией дистанционной передачи данных.
Поликлиника в Каскаре построена в рамках национального проекта и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В поликлинике принимают более десяти врачей разных специальностей, есть возможность сделать УЗИ, рентген, флюорографию и маммографию.
«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты. Только за 2022 год энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в Тюменской области.