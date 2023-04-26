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Поликлинику для 22 тысяч человек в Тюменской области подключили к электричеству

26 апреля 2023, 11:09
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» присоединили к электросетям новую поликлинику в селе Каскара Тюменской области.

Благодаря медучреждению более 22 тысяч человек из 11 населенных пунктов могут получать квалифицированную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Компания выдала поликлинике мощность 282 кВт. Для этого энергетики установили трансформаторную подстанцию мощностью 800 кВА и построили две кабельные линии. Подземную энергоинфраструктуру специалисты проложили методом горизонтального направленного бурения. Параметры качества и объема передаваемой медучреждению электроэнергии контролируют 3 интеллектуальных прибора учета с функцией дистанционной передачи данных.

Поликлиника в Каскаре построена в рамках национального проекта и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В поликлинике принимают более десяти врачей разных специальностей, есть возможность сделать УЗИ, рентген, флюорографию и маммографию.

«Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и инфраструктурные объекты. Только за 2022 год энергокомпания обеспечила светом 4 фельдшерско-акушерских пункта и 8 модульных амбулаторий в Тюменской области.

#Общество#Тюменцы#Деньги#Александр Мязин
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