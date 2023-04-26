nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

Изображение материала

Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Фото, видео

26 апреля 2023, 12:45
Фото: nashgorod.ru

Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Видео

Подробности пожара на улице Воровского в Тюмени. «Наш город» решил собрать полную хронологию инцидента на улице Воровского, 21. В МЧС сообщили, что возгорание было зафиксировано на балконе пятого этажа. Далее загорелась крыша жилого здания.
Видео: nashgorod.ru

Жители дома выбежали на улицу и захватили с собой документы и ценные вещи. На место происшествия прибыли сразу девять машин спасателей МЧС.

На место приехал замглавы администрации Тюмени Петр Вагин и прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он лично контролирует ситуацию с пожаром в многоквартирном доме. Сейчас нужно решить вопрос с размещением погорельцев.

Из здания эвакуировали 38 человек, 8 тюменцев спасли. Площадь возгорания составила 960 квадратных метров.

Людей эвакуировали в течение пяти минут, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи. 

Фото: Скрин видео в паблике "ЧС Тюмень"

Через час в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар локализован. О причинах инцидента пока ничего не сообщается. Вечером администрация города Тюмени проведёт встречу с жильцами в 41-й школ. Здесь власти ответят на все вопросы и решат проблему с расселением погорельцев. 

Пожар повредил одну квартиру и балкон, серьёзно пострадала кровля по всей протяженности дома. Общая сумма ущерба пока не называется, её определят эксперты. 

В Тюмени загорелась крыша в жилом доме на улице Воровского. Фото
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Видео
Подпишитесь
Трагедия в районе Маяка: поезд сбил двух человек насмерть
Сегодня, 00:56
Учитель из омутинской школы, обвиняемый в домогательствах, признан невменяемым
Сегодня, 07:49
Осужденный за взятки экс-начальник тюменской ИК № 1 вернулся с СВО
Сегодня, 03:42
Тюмень накроет смог от пожаров в Свердловской области
Сегодня, 04:50
Пермь празднует юбилей. Куда сходить и что посмотреть в столице Прикамья?
Сегодня, 12:39