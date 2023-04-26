Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Фото, видео

Через час в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар локализован. О причинах инцидента пока ничего не сообщается. Вечером администрация города Тюмени проведёт встречу с жильцами в 41-й школ. Здесь власти ответят на все вопросы и решат проблему с расселением погорельцев.