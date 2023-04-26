Как тушили пожар в пятиэтажке на Воровского в Тюмени. Фото, видео

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Жители дома выбежали на улицу и захватили с собой документы и ценные вещи. На место происшествия прибыли сразу девять машин спасателей МЧС.
На место приехал замглавы администрации Тюмени Петр Вагин и прокурор Тюменской области Владислав Московских. Он лично контролирует ситуацию с пожаром в многоквартирном доме. Сейчас нужно решить вопрос с размещением погорельцев.
Из здания эвакуировали 38 человек, 8 тюменцев спасли. Площадь возгорания составила 960 квадратных метров.
Людей эвакуировали в течение пяти минут, на место происшествия прибыла бригада скорой помощи.
Через час в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар локализован. О причинах инцидента пока ничего не сообщается. Вечером администрация города Тюмени проведёт встречу с жильцами в 41-й школ. Здесь власти ответят на все вопросы и решат проблему с расселением погорельцев.
Пожар повредил одну квартиру и балкон, серьёзно пострадала кровля по всей протяженности дома. Общая сумма ущерба пока не называется, её определят эксперты.