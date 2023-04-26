Пермь празднует юбилей. Куда сходить и что посмотреть в столице Прикамья?

Известный во всем мире Пермский театр оперы и балета ежедневно восхищает зрителя классическими и современными постановками. Туристу будет интересно прогуляться по театральному скверу. Он окружен архитектурным ансамблем старой губернской Перми. Среди зданий — дом Смышляева, здание Мариинской гимназии, особняк Тупицыных. После посещения театрального сквера можно заглянуть в еще одно историческое здание — дом купца Попова. После кофе-брейка путешественнику предлагается посетить дом Мешкова — роскошный купеческий особняк, в котором расположен краеведческий музей. В его коллекции собраны экспонаты — от изделий в пермском зверином стиле до предметов советского быта. К дому Мешкова примыкает небольшая терраса с прекрасным видом на Каму.