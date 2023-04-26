Осужденный за взятки экс-начальник тюменской ИК № 1 вернулся с СВО

Уголовное дело в отношении экс-руководителя ИК-1 Игоря Чурсина стало одним из самых громких в 2020 году. Следователи установили, что Чурсин, будучи начальником ФГУ ИК-1, с января 2016 года по июнь 2019 года получал от заключённых и их знакомых взятки, общая сумма которых составила более 11,8 миллионов рублей.