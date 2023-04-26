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Осужденный за взятки экс-начальник тюменской ИК № 1 вернулся с СВО

26 апреля 2023, 03:42
Фото: ЧС Тюмень

Осужденный за взятки экс-начальник тюменской колонии вернулся с СВО

Бывший начальник исправительной колонии №1 в Тюмени Игорь Чурсин, осужденный на 8 лет за взятки от заключенных, в апреле 2023 года вернулся с СВО.
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Тюмень

Данную информацию опубликовал в сообществе «ЧС Тюмень» один из пользователей. А накануне об этом сообщили некоторые региональные СМИ.

Уголовное дело в отношении экс-руководителя ИК-1 Игоря Чурсина стало одним из самых громких в 2020 году. Следователи установили, что Чурсин, будучи начальником ФГУ ИК-1, с января 2016 года по июнь 2019 года получал от заключённых и их знакомых взятки, общая сумма которых составила более 11,8 миллионов рублей.

От двоих осужденных за особо тяжкие преступления он получил около 2 миллионов 400 тысяч рублей за создание «комфортных» условий содержания. Чурсин предоставил заключенным отдельные жилые помещения в цехе учреждения, скрытые от посторонних.

Также Игорь Чурсин, используя промышленные помещения и оборудование колонии, заставлял двух осужденных изготавливать различные кованые изделия, мебель, вымогал с одного из осужденных за мошенничество взятку в размере 10 миллионов рублей, чтобы того не привлекали к дисциплинарной ответственности и подписали положительные характеристики.

Суд признал бывшего начальника исправительной колонии виновным по статьям «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконное хранение боеприпасов», «Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В прошлом году появилась информация о том, что Чурсин завербовался в ВЧК «Вагнер» и ушел на передовую. Эта информация подтвердилась.

В апреле Игорь Чурсин вернулся в Тюмень с погашенной судимостью, отслужив и отвоевав положенные по контракту полгода.

«Наш Город» направил запрос в ФСИН Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить гендиректора автошколы за коммерческий подкуп. Мужчина за денежные вознаграждения выдавал водительские права тем, кто не проходил обучение.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#СВО#Взятки#Суд#Судимость#Исправительная колония
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