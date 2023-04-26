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Накануне новой волны COVID-19 в Тюмени закончилась вакцина против коронавируса

26 апреля 2023, 06:35
Фото: 1MI

В тюменских больницах закончилась вакцина против COVID-19

В Тюменской области закончилась вакцина от коронавируса. По словам жителей региона, вакцина против COVID-19 отсутствует во всех медицинских учреждениях, в том числе частных медицинских клиниках.
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Тюмень
«Звонил в поликлинику по месту жительства, поставили в лист ожидания, прошла неделя. В122 подтвердили отсутствие вакцины в области и Тюмени, сказали ждать поступления. Вопрос к тем, у кого на работе требуется вакцинация. Работодатель каким-то образом решает вопрос или выезжаете в другие области России? У меня заканчивается через месяц срок сертификата, допуск я не получу для работы», — сообщил один из жителей региона в сообществе ЧС Тюмень.

Тюменцы, столкнувшиеся с такой же проблемой, отметили, что выезжают в соседние регионы для того, чтобы поставить прививки. В частности, в Омскую область.

В департаменте здравоохранения Тюменской области, факт отсутствия вакцины против COVID-19 подтвердили.

«Вакцина от новой коронавирусной инфекции поступает в регионы по графику распределения Министерства здравоохранения Российской Федерации. Как только вакцина поступит в медицинские организации, желающих пациентов обязательно пригласят на вакцинацию», — сообщили в депздраве.

Между тем, по прогнозам главного санитарного врача Тюменской области Анны Поповой, в конце мая Россию накроет новая волна COVID-19 из-за обнаружения нового подвида коронавирусной инфекции «Арктур». Первые случаи заболевания новым штаммом на территории страны уже зарегистрированы.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тобольска две недели назад сообщали о том, что в городских поликлиниках возник дефицит вакцины против COVID-19.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Коронавирусная инфекция#Коронавирус COVID-19#Вакцинация#Тюмень#Тюменская область
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