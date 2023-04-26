МЧС: Штормовой ветер ожидается на юге Тюменской области

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
По данным Гисметео, в Тюмени синоптики прогнозируют порывы до 10-14 м/с.
«По данным Тюменского ЦГМС 27 апреля 2023 года на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура +19,+24», - сообщает МЧС по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что 28 апреля в Тюмени ожидается резкое похолодание. Температура воздуха снизится до + 14 градусов (днём).