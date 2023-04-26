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МЧС: Штормовой ветер ожидается на юге Тюменской области

26 апреля 2023, 14:29
Фото: 1MI

На юге Тюменской области ожидается штормовой ветер

МЧС Тюменской области сообщает о неблагоприятной погода на юге региона 27 апреля. Ожидается штормовой ветер, это может увеличить риск возникновения пожаров.

По данным Гисметео, в Тюмени синоптики прогнозируют порывы до 10-14 м/с.

«По данным Тюменского ЦГМС 27 апреля 2023 года на юге Тюменской области ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура +19,+24», - сообщает МЧС по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что 28 апреля в Тюмени ожидается резкое похолодание. Температура воздуха снизится до + 14 градусов (днём).

Резкое похолодание и дожди ожидаются в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Ветер#Сильный ветер#Погода в Тюмени
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