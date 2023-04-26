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Магазины Zara возобновят работу под новым брендом в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

26 апреля 2023, 10:32
Фото: 1MI

В тюменском ТРЦ откроют магазин MAAG, который заменит Zara

В тюменском ТРЦ «Кристалл» в ближайшие месяцы откроется новый магазин MAAG. Он заметил популярную марку Zara, сообщает администрация торгового центра.

Предположительно, магазин заработает в июне. Он будет расположен на торговых площадях, где раньше работал Zara.

Ранее «Наш город» сообщал, что новая торговая точка откроется в ТРЦ «Кристалл» 4 мая. Новым владельцем магазинов группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) является компания Daher Group. В апреле сделку по продаже активов Zara в РФ согласовала правительственная комиссия.

В Тюмени могут снова открыться магазины Zara, но под другим брендом
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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