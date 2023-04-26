Магазины Zara возобновят работу под новым брендом в ТРЦ «Кристалл» в Тюмени

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Предположительно, магазин заработает в июне. Он будет расположен на торговых площадях, где раньше работал Zara.
Ранее «Наш город» сообщал, что новая торговая точка откроется в ТРЦ «Кристалл» 4 мая. Новым владельцем магазинов группы Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) является компания Daher Group. В апреле сделку по продаже активов Zara в РФ согласовала правительственная комиссия.