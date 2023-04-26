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Лето продолжается: сегодня в Тюмени ожидается + 23 градуса

26 апреля 2023, 02:00
Фото: 1MI

Теплая и пасмурная погода будет в Тюмени 26 апреля

Теплая погода сохранится сегодня в областном центре, правда, день будет пасмурный, сообщают синоптики.

С утра ожидается переменная облачность и +16 градусов. К обеду воздух прогреется до +23, однако небо затянется тучами.

На протяжении всего дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5 — 9 м/с. К ночи похолодает до +17 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ожидается усиление ветра. В областном центре сильные порывы ветра были вчера. Больше такой опасности в Тюмени в ближайшие дни пока не прогнозируют.

 

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Прогноз#Потепление#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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