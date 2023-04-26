Известны подробности ЧП на железнодорожном переходе в районе Маяка

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, ЧП произошло около десяти часов вечера. Вызов в скорую помощь поступил в 21:54. На место происшествия медики прибыли через девять минут. К сожалению, пострадавшие скончались до приезда врачей.
Ранее «Наш Город» писал, что 10 октября на тюменской станции Гладилово поездом был сбит 86-летний мужчина. Известно, что машинист применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но пенсионер не успел покинуть опасную зону. Полученные травмы оказались смертельны.