Известны подробности ЧП на железнодорожном переходе в районе Маяка

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, ЧП произошло около десяти часов вечера. Вызов в скорую помощь поступил в 21:54. На место происшествия медики прибыли через девять минут. К сожалению, пострадавшие скончались до приезда врачей.