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Published Сегодня, 04:17

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Updated Сегодня, 04:20

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Известны подробности ЧП на железнодорожном переходе в районе Маяка

26 апреля 2023, 04:17
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени пассажирский поезд насмерть сбил двух человек

Тюменские медики рассказали подробности произошедшей накануне вечером трагедии на железнодорожном переходе в районе Маяка. Здесь поездом была сбита супружеская пара.
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Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, ЧП произошло около десяти часов вечера. Вызов в скорую помощь поступил в 21:54. На место происшествия медики прибыли через девять минут. К сожалению, пострадавшие скончались до приезда врачей.

Ранее «Наш Город» писал, что 10 октября на тюменской станции Гладилово поездом был сбит 86-летний мужчина. Известно, что машинист применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, но пенсионер не успел покинуть опасную зону. Полученные травмы оказались смертельны.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поезд#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Транспортная прокуратура#Видео
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