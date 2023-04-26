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Экс-адвокат Бережного обратится к Бастрыкину из-за давления на присяжных

26 апреля 2023, 07:01
Фото: nashgorod.ru

Экс-адвокат Бережного обратится к главе СКР Бастрыкину из-за давления на присяжных

Экс-адвокат Виталия Бережного Александр Почуев намерен обратиться в главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в связи с давлением на присяжных со стороны неустановленных лиц.
Сюжет
Тюмень

Об этом сообщил в своем тг-канале Александр Почуев, ссылаясь на просьбу Бережного. По словам Почуева, новые защитники Бережного оказались ограничены судом в ознакомлении с делом и в возможности представления доказательств присяжным.

«Суд, ссылаясь на процессуальный характер доводов защиты по обстоятельствам дела, на которых фактически построено обвинение, в действительности лишает защиту возможности представлять присяжным заседателям доводы и имеющиеся в деле доказательства для оценки дела. Защите приходиться работать в крайне тяжёлых условиях. Накануне судья Александра Ковалевская исключила одного из присяжных практически по тем же основаниям, по каким ранее была распущена коллегия присяжных заседателей в Тюмени. При этом до участников процесса судом не было доведено никаких фактических данных, которые бы подтверждали наличие оснований для исключения присяжного из состава коллегии», — отметил Почуев.

Ранее «Наш Город» писал, что марте стало известно о том, что адвокат Почуев покинул состав команды защитников Виталия Бережного. Свое решение тогда он объяснил давлением на него со стороны судьи и исчезновением вещественных доказательств.

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