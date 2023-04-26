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Девятиклассника из Тюмени подозревают в изнасиловании своей 11-летней сестры

26 апреля 2023, 13:00
Фото: 1MI

Около Тюмени 16-летнего школьника подозревают в изнасиловании своей маленькой сестры

По данным тг-канала SHOT, около Тюмени девятиклассник изнасиловал свою 11-летнюю сестру, пока родителей не было дома. Отмечается, что девочка долго не рассказывала об этом.

В какой-то момент она призналась маме, на 16-летнего молодого человека сразу заявили в МВД. В подробностях происшествия разбираются следователи.

«Подростка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за насильственные действия в отношении девочки», - сообщает тг-канал SHOT.

Известно, что семья ребёнка многодетная. У девочки есть ещё два брата: одному около года, второму — 18 лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд вынес приговор 53-летнему Андрею за изнасилование девушки. Всё произошло на глазах у её матери.

Тюменец изнасиловал женщину на глазах её матери и настаивал на домашнем аресте
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Изнасилование
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