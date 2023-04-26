Девятиклассника из Тюмени подозревают в изнасиловании своей 11-летней сестры

Около Тюмени 16-летнего школьника подозревают в изнасиловании своей маленькой сестры

По данным тг-канала SHOT, около Тюмени девятиклассник изнасиловал свою 11-летнюю сестру, пока родителей не было дома. Отмечается, что девочка долго не рассказывала об этом.