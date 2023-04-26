Девятиклассника из Тюмени подозревают в изнасиловании своей 11-летней сестры

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Published Сегодня, 13:00
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В какой-то момент она призналась маме, на 16-летнего молодого человека сразу заявили в МВД. В подробностях происшествия разбираются следователи.
«Подростка задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за насильственные действия в отношении девочки», - сообщает тг-канал SHOT.
Известно, что семья ребёнка многодетная. У девочки есть ещё два брата: одному около года, второму — 18 лет.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд вынес приговор 53-летнему Андрею за изнасилование девушки. Всё произошло на глазах у её матери.