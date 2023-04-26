Более 3 тысяч рабочих мест создала «Страна Девелопмент» в стрит-ритейле

Это уже позволило создать более 3 тыс. рабочих мест в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Это сотрудники, работающие в магазинах, салонах, аптеках, кафе, медицинских лабораториях, детских садах и других объектах инфраструктуры в новостройках и ТРЦ. Еще около 40 000 м² застройщик сдаст в ближайшие 2 года.