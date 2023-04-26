Более 3 тысяч рабочих мест создала «Страна Девелопмент» в стрит-ритейле

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Это уже позволило создать более 3 тыс. рабочих мест в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Это сотрудники, работающие в магазинах, салонах, аптеках, кафе, медицинских лабораториях, детских садах и других объектах инфраструктуры в новостройках и ТРЦ. Еще около 40 000 м² застройщик сдаст в ближайшие 2 года.
В состав «Страны» входит компания «MallTeam». Она занимается формированием и управлением коммерческих помещений. Структура заранее определяет арендаторов, которые формируют первичную инфраструктуру в жилых комплексах, помогая жителям чувствовать себя комфортней, особенно в первый год заселения.
«Страна Девелопмент» строит по принципу «город в городе». Важно, чтобы жители могли закрыть все базовые потребности в шаговой доступности от дома. Поэтому первоочередно на первых этажах жилых домов открываются продуктовые магазины, аптеки и базовые сервисные услуги», — комментирует Владимир Пелевин, коммерческий директор компании «MallTeam», управляющей ТРЦ «Тюмень Сити Молл» и «Матрешка».
Аналитики компании подсчитали соотношение направлений бизнеса, которые открываются в ЖК и ТРЦ рядом с микрорайонами. На первом месте (21%) — FMCG (товары повседневного спроса, нацеленные на широкий круг покупателей). На втором (19%) — рестораны и кафе. Закрывают тройку различные услуги и сервисы (банки, сотовая связь, ателье, ремонт техники) — 15%.
12% от всех коммерческих посещение занимают- аптеки и медицинские центры, по 10% — салоны красоты и косметологии, а также непродовольственные товары. 5% — мебельные магазины и салоны, 4% — образовательные центры, 3% — спортивные секции, 1% — прочее.
Специалисты «MallTeam» помогают инвесторам быстро найти арендаторов и начать получать арендный доход, а собственникам развить бизнес, подобрать подходящее помещение еще до ввода дома, разработать концепцию, получить юридическую консультацию.
Аналитики компании отмечают, что растет тенденция «бизнес рядом с домом». Все чаще предприниматели выбирают коммерческие помещения в своих же жилых комплексах. Это позволяет значительно сэкономить на логистике и управленческих механизмах.
Специалисты отмечают, выгода помещений для бизнеса именно в новых жилых домах очевидна — большой пешеходный трафик, много свободных и востребованных ниш — от маленьких кофеен и шоурумов до крупных салонов, магазинов и центров услуг.
По аналитике застройщика «Страна Девелопмент», в среднем прибыль от коммерческих помещений приносит 12,5% годовых, а удорожание «квадратов» для бизнеса составляет до 25%.
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