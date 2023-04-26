34-летнего тюменца разыскивают уже три недели. Фото

В Тюменской области уже три недели ищут мужчину. Фото

Тюменский поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщает о розыске Плакина Петра Александровича. Он живёт в Тобольске, ему 34 года. О его местоположении ничего неизвестно с 4 апреля.