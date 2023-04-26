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34-летнего тюменца разыскивают уже три недели. Фото

26 апреля 2023, 14:45
Фото: ЛизаАлерт

В Тюменской области уже три недели ищут мужчину. Фото

Тюменский поисковый отряд «ЛизаАлерт» сообщает о розыске Плакина Петра Александровича. Он живёт в Тобольске, ему 34 года. О его местоположении ничего неизвестно с 4 апреля.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в чёрную куртку с серыми рукавами, тёмный костюм, чёрные кроссовки. Мужчина уже долгое время не связывался со своими родственниками. 

Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Ранее «Наш город» сообщал, что 24 апреля на четвёртый день поисков в Тюмени нашли молодую маму двух детей. Сообщения о пропаже 24-летней тюменки появились 20 числа.

На четвертый день поисков в Тюмени нашли молодую девушку
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека#Поиск
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