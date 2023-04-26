34-летнего тюменца разыскивают уже три недели. Фото

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в чёрную куртку с серыми рукавами, тёмный костюм, чёрные кроссовки. Мужчина уже долгое время не связывался со своими родственниками.
Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.
Ранее «Наш город» сообщал, что 24 апреля на четвёртый день поисков в Тюмени нашли молодую маму двух детей. Сообщения о пропаже 24-летней тюменки появились 20 числа.