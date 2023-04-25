Закон о тишине получил поддержку в Совете Федерации

Законопроект был внесен в Государственную Думу еще в феврале и уже на этой весенней сессии будет рассмотрен в первом чтении. Однако сенаторы призвали к тому, чтобы не допустить перегибов в применении закона. С одной стороны, не стоит допускать, чтобы соседи вызывали полицию по любому поводу, а с другой — необходимо установить критерии шума, чтобы нельзя было оправдывать громкие звуки тем, что в документе они не прописаны.