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Updated Сегодня, 09:37

Закон о тишине получил поддержку в Совете Федерации

25 апреля 2023, 09:36
Сенаторы Совета Федерации высказали поддержку законопроекту о тишине, который предлагает установить единые правила для всех регионов по запрету на шум в определенное время суток.

Согласно документу, запрет на шум должен действовать с 22:00 до 07:00, а громкие строительные работы будут разрешены только в будни с 9:00 до 19:00 с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00, - пишут Известия.

Законопроект был внесен в Государственную Думу еще в феврале и уже на этой весенней сессии будет рассмотрен в первом чтении. Однако сенаторы призвали к тому, чтобы не допустить перегибов в применении закона. С одной стороны, не стоит допускать, чтобы соседи вызывали полицию по любому поводу, а с другой — необходимо установить критерии шума, чтобы нельзя было оправдывать громкие звуки тем, что в документе они не прописаны.

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