Врачи приедут сами: онкологи проверяют здоровье тюменцев на их рабочих местах

Онкологи проверяют здоровье тюменцев на их рабочих местах

В Тюмени проходит проект «Убедись, что ты здоров!». Его цель — выявить онкологическое заболевание у жителей региона на ранней стадии. За 2023 год обследование прошли 1380 человек в 11 организациях, сообщает «Уральский меридиан».

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