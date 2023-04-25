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Врачи приедут сами: онкологи проверяют здоровье тюменцев на их рабочих местах

25 апреля 2023, 01:41

Онкологи проверяют здоровье тюменцев на их рабочих местах

В Тюмени проходит проект «Убедись, что ты здоров!». Его цель — выявить онкологическое заболевание у жителей региона на ранней стадии. За 2023 год обследование прошли 1380 человек в 11 организациях, сообщает «Уральский меридиан».
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Тюмень

Как сообщает «Уральский меридиан», на предприятия города выезжают онколог-маммолог, онколог-дерматолог и врач ультразвуковой диагностики. Во время выездов онкологи рассказывают о современных возможностях диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также проводят экспресс-осмотр, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

За 2023 год 60 человек отправлены в поликлинику по месту жительства на дополнительное обследование с подозрением на злокачественное новообразование.

«Действительно, большинство жителей Тюменской области жертвует своим здоровьем в пользу заработка и поддержания достойного уровня жизни своей семьи. Подобные акции предоставляют возможность пройти профилактический осмотр на территории своего места работы или местного отделения больницы», — сказал заведующий отделом профилактической и учебно-методической работы Юрий Зотин.

 

 

#Олеся Киреева#Онкология#Врач#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Тюмень#Касается каждого#Тюменская область
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