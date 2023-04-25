Врачи приедут сами: онкологи проверяют здоровье тюменцев на их рабочих местах

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Published Сегодня, 01:41
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Как сообщает «Уральский меридиан», на предприятия города выезжают онколог-маммолог, онколог-дерматолог и врач ультразвуковой диагностики. Во время выездов онкологи рассказывают о современных возможностях диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также проводят экспресс-осмотр, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
За 2023 год 60 человек отправлены в поликлинику по месту жительства на дополнительное обследование с подозрением на злокачественное новообразование.
«Действительно, большинство жителей Тюменской области жертвует своим здоровьем в пользу заработка и поддержания достойного уровня жизни своей семьи. Подобные акции предоставляют возможность пройти профилактический осмотр на территории своего места работы или местного отделения больницы», — сказал заведующий отделом профилактической и учебно-методической работы Юрий Зотин.