В Тюменской области увеличили зарплату контрактникам до 205 тысяч рублей

Как следует из опубликованного 24 апреля предложения, на контрактную службу в Тюменской области готовы принять 100 человек (профессия — стрелок). Основное требование к кандидатам — годность к военной службе, готовность исполнять приказы и поставленные задачи, наличие основного среднего образования. Будущему контрактнику предоставят служебное жилье и социальный пакет.