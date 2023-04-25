В Тюменской области увеличили зарплату контрактникам до 205 тысяч рублей

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 05:32
Вакансии для контрактников опубликованы на портале «Работа России». Для сравнения, ранее на таких же вакансиях была указана заработная плата в размере 195 тысяч рублей.
Как следует из опубликованного 24 апреля предложения, на контрактную службу в Тюменской области готовы принять 100 человек (профессия — стрелок). Основное требование к кандидатам — годность к военной службе, готовность исполнять приказы и поставленные задачи, наличие основного среднего образования. Будущему контрактнику предоставят служебное жилье и социальный пакет.
Ранее «Наш Город» писал, что 20% жителей Тюмени планируют работать в майские праздники. Более трети горожан планируют дополнительно заработать за выходные дни от 5 до 10 тысяч рублей.