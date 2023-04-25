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В Тюменской области увеличили зарплату контрактникам до 205 тысяч рублей

25 апреля 2023, 04:49
Фото: 1MI

Тюменский военкомат поднял зарплату контрактникам до 205 тысяч рублей

Военный комиссариат Тюменской области повысил на 10 тысяч рублей заработную плату для контрактников. Военнослужащим, заключившим контракт, готовы платить 205 тысяч рублей ежемесячно.
Сюжет
Тюмень

Вакансии для контрактников опубликованы на портале «Работа России». Для сравнения, ранее на таких же вакансиях была указана заработная плата в размере 195 тысяч рублей.

Как следует из опубликованного 24 апреля предложения, на контрактную службу в Тюменской области готовы принять 100 человек (профессия — стрелок). Основное требование к кандидатам — годность к военной службе, готовность исполнять приказы и поставленные задачи, наличие основного среднего образования. Будущему контрактнику предоставят служебное жилье и социальный пакет.

Ранее «Наш Город» писал, что 20% жителей Тюмени планируют работать в майские праздники. Более трети горожан планируют дополнительно заработать за выходные дни от 5 до 10 тысяч рублей.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Военкомат#Вакансии#Военная служба#Контракты#Военные#Военнослужащие#Тюмень#Тюменская область
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